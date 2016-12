Vous voulez connaître votre avenir? Baissez vos culottes...

(98,5 FM) - Après les lignes de la main, les boules de cristal, les feuilles de thé et les cartes, voilà qu'une voyante française utilise les parties génitales pour connaître votre avenir.

Durant sa chronique Mythes et complots, Christian Page a notamment abordé l’«érotico-mancie».

D’abord, il y a la rumpologie qui selon Wikipédia est un néologisme qui désigne une pseudo-science apparentée à la physiognomonie consistant à dire l’avenir d’une personne par l’étude des caractéristiques de ses fesses et de son sillon interfessier (fissures, fossettes, verrues, grains de beauté, plis, etc.). Cette pratique divinatoire est analogue à la chiromancie.

La rumpologue la plus connue est l’astrologue américaine Jackie Stallone, la célèbre mère de l’acteur bien connu, Sylvester Stallone.

«C’est elle qui a rendu cet art divinatoire populaire», a dit M. Page.

Les parties génitales

En France, une médium du nom de Denise Belamour affirme pouvoir lire l’avenir des gens dans leurs parties génitales.

«Je lis à travers le sexe, en touchant le sexe féminin et en touchant la peau des testicules. Le sexe me parle, bien sûr sans la culotte et sans les poils. Pour le sexe masculin, plus il y a de lignes, plus je vois, plus je lis.

«Les Africains bougent dans la musique, c’est pour ça qu’ils ont une bonne érection. Il faut bien bouger, chaque matin, tu contractes un point près de l’anus», explique-t-elle.

Pour ce segment de l’entrevue, écoutez de 9 :30 à 14 :30.