Une pétition pour pouvoir garder son microcochon

Catherine Richard-Daigneault et son microcochon, Bacon (Change.org)

Catherine Richard-Daigneault et son microcochon, Bacon (Change.org)

(Cogeco Nouvelles) - Une Trifluvienne mène une bataille contre la Société protectrice des animaux (SPA) de la Mauricie pour pouvoir garder à la maison son microcochon domestiqué, qu'elle considère comme un animal de compagnie.

La SPA a ordonné à Catherine Richard-Daigneault de se départir de son animal, qu'elle a appelé «Bacon», à la suite d'une plainte d'un voisin comme quoi l'animal serait bruyant.

Celle qui travaille comme infirmière a lancé une pétition sur le site change.org pour que la ville de Trois-Rivières change sa réglementation qui dit que le cochon est considéré comme un animal de ferme et qu'il doit être gardé dans une zone agricole. Madame Richard-Daigneault demeure dans une zone résidentielle.



La spécialiste du comportement animal Jacinthe Bouchard, elle-même propriétaire d'un microcochon, a affirmé à nos collègues que l'animal n'émet aucun son et qu'il est aussi propre qu'un chat.



À maturité, un cochon miniature atteint la taille d'un chien bulldog. Il peut peser entre 35 et 70 livres.