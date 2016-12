Un drone sous le sapin?

(98,5 FM) - Le magazine protège-vous consacre pour la première fois une section drone dans son édition du Guide des jouets 2016.

La popularité des drones ne fait aucun doute et on le retrouvera sur les listes de cadeaux en décembre prochain.

80 drones jouets ont été testés par Protégez-vous. Au prix maximum de 210 $, ces engins peuvent oeuvrer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.

En 2017, Transport Canada entend abolir la distinction entre l’utilisation loisir et professionnel pour tous les drones de plus d'un kilo. On sera alors obligé de suivre une formation pour «piloter» un drone.

Le Guide jeux et jouets 2016 de Protégez-vous en kiosque vendredi.