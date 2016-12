Travaux routiers: les travailleurs sont à bout

(98,5 FM) - Les travailleurs québécois sont durement affectés par les innombrables travaux et la congestion sur le réseau routier.

Un sondage, mené auprès de 541 répondants, prouve que les répercussions se font ressentir de façon significative sur les travailleurs, notamment pour ce qui est du stress (47 %), de l'irritabilité (51 %) et de la fatigue (45 %).

Les 18-34 ans sont encore plus affectés par la congestion et les chantiers. Dans ce groupe d'âge, 57% des répondants ont dit être stressés; 58% être irritables et fatigués à 60%.

«On avait fait le même exercice il y a deux ans et ce qu'on constate, c'est que la situation s'aggrave. Les travaux routiers causent toute sorte de problèmes pour les salariés. On constate aussi qu'ils ont un impact sur leur productivité et sur les retards. Les chiffres sont en augmentation», a expliqué Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines agréés, au micro de Benoit Dutrizac.

Pour pouvoir se rendre plus rapidement au travail - et perdre moins de temps dans les bouchons -, 1 travailleur sur 4 (27 %) serait prêt à accepter une diminution de salaire variant entre 1 000 $ et 10 000 $ et plus.

Le sondage CROP-CRHA auprès des travailleurs s'est déroulé en ligne du 12 au 15 août 2016. Au total, 541 questionnaires ont été remplis par les travailleurs salariés québécois.

La consultation des membres de l'Ordre s'est quant à elle tenue du 12 au 29 août. Au total, 915 conseillers en ressources humaines agréés y ont participé.