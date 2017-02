Sylvie Bernier et Pierre Lavoie s'unissent pour de saines habitudes

(98,5 sports) - Tout ce que Sylvie Bernier et Pierre Lavoie touchent tourne en or.

Si Bernier a décroché la médaille d’or au tremplin de trois mètres aux Jeux olympiques de Los Angeles, Lavoie, lui, a connu tout un succès avec la création du «Grand Défi Pierre-Lavoie»

Bernier et Lavoie, qui sont les porte-parole du «Regroupement pour un Québec en santé», sont donc les personnes toutes désignées pour promouvoir la bonne forme physique et les saines habitudes de vie.

«On n’est plus les seuls à incarner les saines habitudes de vie, il y a une armée sur le terrain», a déclaré Lavoie au micro des Amateurs de sports, animés par Mario Langlois.

Le Regroupement pour un Québec en santé, créé il y a à peine cinq mois, a connu un bon départ, mais les deux personnalités souhaitent le porter encore plus loin et plus haut.

«On a déjà plus de 1100 organisations, soit des centaines de milliers de personnes et près de 300 municipalités intégrées. Elles exercent une saine pression sur le gouvernement pour qu’il hausse ses investissements en prévention, a mentionné Bernier. On veut une hausse de taxe sur le tabac et l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées énergisantes. Ce sont deux produits nocifs et inutiles».

Avec ces taxes, on parle que l’on pourrait amasser 2,6 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

«Ça prend des mesures gouvernementales pour aller plus loin, a déclaré Lavoie. Les gens sont plus sensibilisés à mieux manger et à bouger plus, créons des environnements favorables.»