Le FBI demande au département de la Justice de rejeter les allégations de Trump

On en parle en ondes : Trump accuse Obama de l'avoir mis sur écoute électronique. (6:23) Publié le lundi 06 mars 2017 dans Le Québec maintenant Avec Normand Lester

WASHINGTON - Des responsables à la Maison-Blanche ont défendu lundi les allégations explosives du président Donald Trump selon lesquelles il a été mis sous écoute électronique par son prédécesseur, Barack Obama, pendant la campagne électorale l'an dernier, mais ont toutefois refusé de préciser les sources de ces allégations, et n'ont pas écarté la possibilité qu'elles soient erronées.

Au moment même, le directeur du FBI, James Comey, demandait en privé au département de la Justice de rejeter ces allégations, disant croire qu'elles étaient fausses.

Sarah Huckabee Sanders, une porte-parole de la Maison-Blanche, et Kellyanne Conway, une conseillère principale du président, ont affirmé que M. Trump croyait encore fermement aux allégations qu'il a faites sur Twitter en fin de semaine.

Elles ont fait valoir que toute ambiguïté entourant la question ne faisait que justifier encore davantage une enquête du Congrès.

Mme Huckabee Sanders a déclaré en entrevue au réseau ABC que la Maison-Blanche veut en avoir le coeur net.

Les comités du renseignement du Sénat et de la Chambre des représentants, et le FBI, enquêtent sur les possibles liens entre la campagne de M. Trump et des responsables russes, de même que pour déterminer si Moscou a tenté de s'ingérer dans les élections américaines en 2016.

Dimanche, M. Trump a demandé que les comités se penchent aussi sur un abus potentiel de pouvoirs exécutifs par M. Obama.

Lorsque questionnée à savoir d'où M. Trump obtenait ses informations, Mme Sanders a soutenu que le président «pourrait avoir eu accès à des documents dont elle ignore l'existence».