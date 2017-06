Attendre 18 heures aux urgences sans voir de médecin!

(98,5 FM) - Blessée à la tête, Louise Chrétien s'est présentée à l'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont samedi midi. Elle en est ressortie dimanche matin, exaspérée, sans avoir pu voir de médecin.

Mercredi dernier, Louise Chrétien a reçu un coup à la tête. Quarante-huit heures plus tard, son visage s’est engourdi et elle a commencé à parler au ralenti. Inquiet, son mari l’a amenée à l’urgence de l’hôpital à Maisonneuve-Rosemont samedi midi.

Malgré que la salle d’urgence est bondée, l’infirmière lui recommande d’attendre pour voir un médecin parce qu’il y a un risque de commotion cérébrale. Selon l’employée, l’urgentologue lui fera sûrement passer un scanner médical.

«On nous a dit qu’il n’y avait qu’un médecin à l’urgence. Il passait un patient par heure. On m’a dit que ce serait mieux de rester quand même, ce serait plus prudent», a-t-elle raconté à Benoit Dutrizac.

Après avoir attendu 18 heures sans voir de médecin, la dame et son conjoint ont décidé de quitter.

«Ça faisait deux heures qu’on était dans un petit cubicule en attendant le médecin. J’étais la prochaine. L’infirmière nous a dit : ‘’le médecin est parti en réanimation et comme il n’y a qu’un médecin, il n’y a plus de médecin présentement et on ne sait pas quand il y en aura un’’.»

La dame qui a encore des symptômes envisage maintenant de prendre rendez-vous avec son médecin de famille, mais elle estime qu’elle ne sera pas plus avancée puisqu’il lui prescrira probablement un scanner, ce qui prendra quelques mois à passer.

Un cas non urgent

«Elle a attendu l'équivalent d'un code 4. Je ne dis pas que c'est acceptable, mais de toute évidence, elle a été triée comme étant quelque chose de vraiment pas urgent. Tellement pas urgent que le super ministre (Barrette) a lancé des super cliniques pour traiter ces cas-là. Il en a promis 50, mais il y en n'a pas 10 présentement», a commenté Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades.