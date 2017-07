«Ça ne prendra pas 6 mois pour avoir l'argent»

(98,5 FM) - Deux mois après les inondations du printemps, de nombreux sinistrés attendent toujours l'aide de Québec afin de rénover leur domicile.

La Presse a publié un article mardi dans lequel on apprenait que de nombreux sinistrés des inondations du printemps attendent toujours les subventions de Québec pour commencer la reconstruction de leur domicile ou les travaux de rénovations.

Pour plusieurs de ces sinistrés, la phase de démolition et de décontamination est terminée. Il ne manque que l'argent gouvernemental pour commencer la phase de reconstruction ou rénovation.



Le maire de L’île-Bizard-Sainte-Geneviève, Normand Marinacci était en entrevue avec Mathieu Beaumont. Il comprend très bien ce que ressentent et vivent plusieurs de ses citoyens.

«La période post-sinistre est très difficile. Les gens retombent sur terre avec les problèmes et les réclamations aux compagnies d’assurance, aux gouvernements.»

Afin d’activer le processus d’émission de chèques, le maire fait des représentations auprès des différentes instances gouvernementales.

«On a reçu plus de 4680 réclamations d’aide financière dans tout le Québec. Il y a des équipes qui y travaillent à temps plein, sept jours semaine. On est présent pour les téléphones des gens», assure Denis Landry, directeur du rétablissement au ministère de la Sécurité publique.

Quant aux délais possibles de six mois, le fonctionnaire se fait rassurant.

«On parle de semaines. Les experts sont à l’étape d’émettre des rapports d’évaluation des dommages. Ça ne prendra pas six mois pour avoir les rapports et ça ne prendra pas six mois pour avoir les sommes d’argent pour les dommages. On parle de semaines et de mois maximum.»

Les sinistrés peuvent composer le 888-643-2433, entre 8h30 et 18h, pour obtenir plus d'informations.