Exclusif WestJet pourrait être dans la mire de la Ville de Sherbrooke Cogeco Nouvelles

La compagnie WestJet pourrait être dans la mire de la Ville de Sherbrooke pour le développement d'une liaison régulière à l'aéroport. On sait que des approches sont faites depuis un certain temps auprès de plusieurs joueurs du transport aérien.



Or, une note interne émanant de WestJet et obtenue par Cogeco Nouvelles, laisse entendre que ce n’est qu’une question de temps avant que Sherbrooke revienne à la charge auprès de WestJet pour connaître l’intérêt du transporteur à offrir une desserte en Estrie.



Par contre, les relations médias de WestJet se contentent de dire que la compagnie ne commente pas publiquement des discussions en cours avec des villes intéressées par une liaison.



Rappelons que la semaine dernière, cette compagnie a annoncé l’ajout de vols entre Halifax et Montréal.