Philippe Cadieux

La Ville de Sherbrooke entreprendra dans les prochains jours des travaux aux abords de l'hôtel Wellington dans le cadre du projet Well inc.La numérisation des artéfacts en vue de leur conservation est prévue cet automne.En audio, le chargé de projet de Well inc., Philippe Cadieux.La rue Wellington Sud demeurera accessible à la circulation durant les travaux.