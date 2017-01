Vol - Le SPS demande l'aide du public

Martin Carrier - SPS

Le Service de police de Sherbrooke demande l'aide du public pour plusieurs dossiers de vol qui se sont déroulés en novembre.

Le plus important concerne un individu qui a volé plusieurs jeux vidéo au Toy R Us du Carrefour de l'Estrie.





En audio, Martin Carrier du SPS.



Les policiers sont également à la recherche d'un individu de race Noire mesurant 1,85m qui aurait volé des bouteilles de parfum à la pharmacie Familiprix située au 731 Galt Ouest.





Finalement, un homme d'environ 45 ans, de race Blanche avec les cheveux bruns, est également recherché pour des vols commis à la Résidence Murray.





Le voleur profitait de l'heure de repas des résidents pour s'infiltrer dans leurs chambres pour y voler des articles et de l'argent.