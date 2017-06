Vol chez Olympique Métal: un quatrième suspect arrêté Cogeco Nouvelles

La Sûreté du Québec confirme l'arrestation d'un quatrième suspect en lien avec le vol qui a été commis chez Olympique métal d'Ascot Corner. Il s'agit d'un individu de 23 ans de Sherbrooke et celui-ci doit comparaître plus tard aujourd'hui sous divers chefs d'accusations. Trois autres suspects ont déjà été arrêtés concernant cette affaire et ils font face à une vingtaine d'accusations. Il s'agit de Kevin Johnson, 38 ans, Tommy Gauthier 23 ans et d'une jeune femme de 20 ans Jessie Larose.

Les accusations sont relatives à l'utilisation de deux armes à feu lors du vol qualifié, complot, méfaits publics, port de déguisement et fraude notamment.



Les trois co-accusés auraient dérobé 70 000 $ dans le coffre fort d'Olympique Métal situé sur le chemin Bibeau.



Ils demeurent détenus en attendant la suite des procédures.