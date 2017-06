Vol chez Olympique Métal: trois individus arrêtés Cogeco Nouvelles

Trois personnes ont été arrêtées hier en lien avec le vol qualifé survenu le 1er juin dernier chez Olympique Métal de la rue Bibeau à Ascot Corner. Deux hommes âgés de 23 et 38 ans et une femme âgée de 20 ans ont été appréhendés par les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec.



Ils comparaitront aujourd’hui au palais de justice de Sherbrooke et pourraient faire face à plusieurs chefs d’accusation, notamment de vol qualifié.