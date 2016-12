Voies de fait graves à la veille de Noël

QUÉBEC - Un homme a été accusé de voies de fait graves mettant la vie de la victime en danger aujourd'hui, relativement à des faits datant du 24 décembre au soir. Emmanuel Garneau-Fréchette, 24 ans, a été appréhendé par la Sûreté du Québec le 25 décembre relativement à un homme retrouvé inconscient sur le bord de la route 138 à Cap-Santé. La victime, un homme de 63 ans, repose actuellement dans un état critique, et on craint pour sa vie. Selon la SQ, les deux individus se connaissaient et passaient la soirée à la même fête. Garneau-Fréchette a comparu mardi et restera détenu pour le moment. En plus de voies de fait graves, il a été accusé de bris de conditions.