Violence conjugale:l'ex-conseiller municipal d'East Angus Roger Turmel plaide coupable

Reportage de Marie-France Martel

L'ex-conseiller municipal d'East Angus et homme d'affaires, Roger Turmel a réglé ses comptes avec la justice mercredi à Sherbrooke.

Il a plaidé coupable à des accusations de harcèlement criminel, introduction par effraction, menaces, voies de faits et possession d'une arme prohibée.



Le juge Conrad Chapdelaine l'a condamné à 4 mois de prison en tenant compte des 15 mois de détention préventive déjà purgés par l'accusé.



Les victimes dans cette affaire sont l'ex-conjointe de Roger Turmel et le conjoint de la dame.



L'accusé de 73 ans n'a pas digéré la rupture avec son ex-conjointe qu'il a harcelée. Il s'était introduit par effraction à son domicile pour la frapper et la menacer de mort.



En décembre 2015, il s'en était aussi pris à l'amoureux de celle-ci en lui donnant une décharge avec une arme à impulsion électrique. En audio, le reportage de Marie-France Martel