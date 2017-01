Ventes résidentielles : Québec sous-performe à l'échelle provinciale

QUÉBEC - La région de Québec affiche une hausse des ventes résidentielles pour une troisième année consécutive, mais a sous-performé par rapport à la moyenne provinciale.

Un peu plus de 6 700 ventes ont été réalisées en 2016, ce qui représente une augmentation de 2% par rapport à l'année précédante. À l'échelle du Québec, on note une augmentation des ventes de 6%.

C'est dans la couronne Nord qu'il y a eu le plus d'activités avec une hausse de 13%, alors qu'à Québec on note une stabilité, et même une légère baisse sur la Rive-Sud.

Régions métropolitaines de recensement

Gatineau (+12%)

Sherbrooke (+9%)

Montréal (+5%)

Trois-Rivières (+3%)

Québec (+2%)

Saguenay (-2%)

Quant au prix de vente, il est relativement stable pour les maisons unifamiliales, en recul de 4% pour les copropriétés, et seul le prix des multilogements a augmenté en moyenne de 7%.