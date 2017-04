Vente des journaux de TC : pas d'inquiétude en Mauricie

Quelques jours après s'être délesté de son portefeuille de titres dans les Maritimes, TC Transcontinental met en vente ses journaux du Québec et de l'Ontario.

L'éditeur et imprimeur a indiqué aujourd'hui que cette décision concernait 93 publications dont le quotidien Métro de Montréal ainsi que leur site web.

Transcontinental a précisé qu'elle ne comptait pas vendre ses publications spécialisées dans le milieu des affaires, de la finance et de la construction ainsi que ses activités d'ouvrages pédagogiques.

Quant aux journaux de TC Media en Mauricie (L'Hebdo Journal, L'Hebdo du St-Maurice, L'Écho de Maskinongé, L'Écho de La Tuque et Le Courrier Sud de Nicolet), on préfère ne pas commenter le dossier, mais on nous indique que la décision n'est pas «nécessairement négative» pour les travailleurs de la région et qu'au contraire, la proximité des journaux hebdomadaires avec les communautés locales et les réalités des marchés permet de voir le futur avec optimisme.