Daniel McMahon parle des finances de l

L'état des finances de l'UQTR s'avère moins catastrophique qu'anticipé.Une augmentation significative du nombre d'étudiants aux trimestres d'automne et d'hiver explique cette amélioration financière.D'ailleurs, le recteur, Daniel McMahon n'écarte pas la possibilité d'atteindre l'équilibre budgétaire pour 2019-2020, soit un an plus tôt que proposé dans le plan de redressement. Cependant, d'autres éléments devront être améliorés.