Une série d'introductions par effraction résolue à Windsor

Une série d'introductions par effraction dans des garages et des cabanons vient d'être résolue à Windsor. Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 22 ans de St-Georges de Windsor cette nuit.



Le suspect a été surpris en flagrant délit sur la rue Du Moulin.



Depuis quelques jours, les policiers avaient une description du véhicule du voleur ce qu'il leur a permis de l'identifier lors du délit cette nuit.



L'homme été arrêté et amené au poste de police afin d’être interrogé.



Il devrait comparaître au cours de la journée.



Dans son véhicule, les policiers ont saisi divers objets, notamment des outils et des articles de pêche.