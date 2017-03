Une résidence ravagée par le feu

QUÉBEC - Une résidence de St-Elzéar a été la proie des flammes samedi soir. À l'arrivée des pompiers sur la rue La Tour, les flammes avaient déjà envahi le garage et la voiture qui se trouvaient près de la maison.





Des dommages ont aussi été constatés sur le revêtement extérieur de la maison voisine.





Les pompiers de Sainte-Marie-de-Beauce et de Saint-Sylvestre ont été appelés en renfort.





Personne n'a été blessé, et environ 2100 résidents ont été privés d'électricité pendant quelques heures en raison de l'incendie.





La cause est toujours inconnue.