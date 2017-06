Une nouvelle oeuvre murale permanente au centre-ville de Sherbrooke

Une nouvelle oeuvre murale permanente sera créée sur la cheminée d'équilibre de la centrale des Abénaquis au centre-ville de Sherbrooke. L'oeuvre sera réalisée par deux artistes graffiteurs en juillet prochain et illustrera l'importance de l'hydroélectricité et des rivières dans le développement de la Ville.



La structure était régulièrement la cible de tags et graffitis illégaux et l'on souhaite ainsi diminuer les méfaits à cet endroit.