Une nouvelle murale sous le pont d'étagement de la rue Belvédère

Le comité Tags et Graffitis de la Ville de Sherbrooke invite les artistes en art urbain à déposer leur candidature pour un nouveau projet d'oeuvres murales. Ces œuvres orneront les parois de béton encadrant la piste cyclable et la portion de chemin de fer sous le pont d’étagement de la rue Belvédère Sud, entre le marché de la Gare et le stationnement de la Cigarerie.



Le projet s’adresse aux artistes graffiteurs ayant leur résidence principale, travaillant ou étudiant sur le territoire de Sherbrooke.



Les œuvres proposées devront faire référence au développement du site, étroitement lié à l’histoire ferroviaire.



Les artistes ou les groupes d’artistes doivent faire connaître leur projet avant le 27 août.



Les œuvres seront réalisées vers la fin du printemps 2018.