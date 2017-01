Une faillite de 940 000 $ pour le Satyre

Yannick Bourassa-Milot

C'est maintenant officiel, le Satyre cabaret-spectacle est en faillite.

Dans des documents déposés ce matin, on apprend que l'entreprise devait environ 940 000 $ à ses quelques 75 créanciers.

À elle seule, la Banque Royale perd 230 000 $ dans l'aventure.

Pour l'heure, le syndic a pris possession des lieux pour éventuellement vendre les actifs via un appel d'offre.

Les détails avec Yannick Bourassa-Milot, du Syndic de faillite Raymond-Chabot. (En audio)

Bien que l'évaluation ne soit pas complétée, M. Bourassa-Milot ne croit pas que les créanciers non-garantis puissent espérer obtenir de l'argent.

Il indique cependant que les salariés et détenteurs de billets peuvent obtenir une compensation via un programme fédéral et leur compagnie de carte de crédit respectivement.