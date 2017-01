Une ex-directrice commerciale d'Occasion Beaucage accusée de fraude

Martin Carrier

A Sherbrooke, une ex-directrice commerciale d'Occasion Beaucage fait face à 21 chefs d'accusation de fraude.Les délits auraient été commis entre décembre 2015 et mai 2016 et elle aurait touché plus de 16 mille dollars en commissions.L'agent Martin Carrier du Service de police de Sherbrooke explique dans l'extrait audio qu'elle accompagnait les clients après l'achat de leurs véhicules et c'est lors de ces transactions que les fraudes auraient été commises. 7 victimes ont été identifiées jusqu'à maintenant mais il pourrait y en avoir davantage c'est pourquoi le SPS poursuit son enquête et invite les gens à vérifier leurs contrats. Occasion Beaucage aurait dédommagé les clients lésés dans cette affaire.Kathy Lebrun-Gagnon reviendra devant la cour le 8 mars.