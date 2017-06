Éric Montigny

La Presse canadienne a calculé le taux de présentéisme des députés québécois lors des votes sur des projets de loi et des motions depuis leur élection en 2014, et c'est un déouté de la Mauericie qui obteint le meilleur résultat.Depuis qu'il est premier ministre, Philippe Couillard a été présent 71 pour cent du temps pour les votes sur des projets de loi, soit moins que sa prédécesseure, Pauline Marois, qui y était 76 pour cent du temps.Les données recueillies démontrent que les députés libéraux sont les plus présents.