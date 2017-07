Une entreprise de Val-des-Monts condamnée pour avoir enfreint la loi sur l'environnement

Une entreprise de Val-des-Monts doit payer une amende de 72 172$ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement.

Les Rebuts de pâtes et papiers de l'Outaouais Ltée a été reconnue coupable d'un total de 9 infractions en matière d'environnement.



L'administrateur de l'entreprise, Harvey Ambrose, a quant à lui été condamné à verser une amende de 28 720$.



Les faits reprochés remontent entre 2011 et 2014 et concernent l'enfouissement de matières résiduelles