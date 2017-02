Roger Michaud

Chargement du lecteur ...

On a trouvé des fissures dans les fondations de l'édifice.Le président de la Commission scolaire, Claude Lessard et la directrice générale, Hélène Corneau feront le point avec la directrice de l'école, Martine Paquin.Roger Michaud pense que la Commission proposera de déplacer les élèves à l'autre école primaire du village et dans les écoles de Saint-Justin et Louiseville.