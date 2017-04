Une autre histoire de pornographie juvénile au palais de justice de Trois-Rivières

Une affaire de pornographie juvénile connaîtra son dénouement le 8 juin prochain, au palais de justice de Trois-Rivières. C'est ce jour-là que Miguel Blais, âgé de 31 ans doit recevoir sa sentence.

Blais fait face à des accusations de possession et de production de pornographie juvénile, en plus d'avopir rendu accessible de la pornographie juvénile. Il a aussi à son dossier une accusation de contacts sexuels sur une enfant de 2 ans et 5 de voyeurisme.



Les crimes impliquant l'enfant de 2 ans se seraient produits en 2010, tandis que le voyeurisme se serait étendu de 2010 à 2015.