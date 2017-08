Une agence de voyages de Québec avalée par un géant australien

QUÉBEC - Un géant australien du domaine des voyages prend le contrôle de l'agence québécoise Laurier Du Vallon.

Flight Centre Travel Group achète 75% de l'agence de voyage possédant six places d'affaires dans la région de Québec, et une autre à Montréal.



Le Groupe Tanguay, Nicole Laroche et Nicolas Racine conservent ensemble la balance des actions de l'entreprise fondée en 1963.



Une transaction dont la valeur n'a pas été rendue publique.



L'agence de voyages Laurier Du Vallon génère un chiffre d'affaires annuel de 100M$, tandis que Flight Centre Canada en a réalisé un de 1,2G$ au dernier exercice financier.