Sylvain Benoit

Chargement du lecteur ...

La Mauricie célèbrera la Francophonie pour une cinquième année de suite du 19 au 26 mars prochain.

Alors qu'ailleurs au Québec, une journée y sera consacrée, dans la région, on étendra les festivités sur plus de huit jours et près de 70 activités.

Pour Sylvain Benoit, président du comité organisateur et directeur du Bureau de l'international et du recrutement à l'UQTR, les valeurs véhiculées dans la Francophonie sont encore plus importantes dans le contexte mondial actuel. (En audio)