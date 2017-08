Un projet d'économie circulaire lancé à Bécancour

Émilie Charest

Chargement du lecteur ...

La Chambre de commerce et d'industrie du Coeur-du-Québec lance un projet d'économie circulaire.



Ce projet vise à étendre la symbiose industrielle - déjà présente dans le parc industriel et portuaire de Bécancour - aux MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska et Trois-Rivières.



Les entreprises pourront donc procéder entre-elles à des échanges de matières résiduelles, d'eau, d'énergie, de services ou encore de ressources naturelles.



La coordonatrice de projet en environnement et économie circulaire de la Chambre de commerce, Émilie Charest.



(audio)



Recyc-Québec a d'ailleurs octroyé une aide financière de 165 000$.

Par Alexis Samson