Un premier témoin à la barre du procès du père/grand-père

Les 12 membres du jury ont été assermentés hier pour l'ouverture du procès, cette semaine, de ce père/grand-père au Palais de justice de Gatineau.

Dès les premiers instants de son discours, la procureure, Me Nadine Piché a clairement indiqué aux huit femmes et quatre hommes jurés que ce qu’ils entendront sera désagréable, choquant et révoltant.

L’homme de 79 ans de Val-des-Monts, est accusé d’avoir mis enceinte l’une de ses propres filles à trois reprises.

L’individu qu’on ne peut nommer pour protéger l’identité des enfants, n’a pas nié que des échantillons sanguins ont prouvé hors de tout doute sa paternité.

Les trois présumées victimes auraient subi les sévices sexuels de leur père de 1971 à 2004, souvent dans un climat de peur et de chantage émotif, selon la poursuite.

Le premier témoin sera appelé à la barre ce matin, accompagné par un représentant du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels.

La première présumée victime était âgée de huit ans quand son cauchemar aurait débuté. La fillette n’avait que 13 ans lorsqu’elle a donné naissance à son premier enfant.

L’interdit prononcé par le tribunal nous empêchant de dévoiler le nom de l’accusé pourrait être levé aujourd’hui.