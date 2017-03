Un premier engagement pour Jean-François Aubin

Le candidat à la mairie de Trois-Rivières, Jean-François Aubin, prend un premier engagement politique.

Le conseiller municipal sortant du district Marie-de-l'Incarnation souhaite que Trois-Rivières devienne une ville proactive sur l'amélioration de la qualité de l'eau qui est traitée.

Pour ce faire, M. Aubin croit qu'il faut notamment augmenter les programmes incitatifs pour économiser l'eau potable, accélérer les efforts déployés pour diminuer les déversements d'eau non traitée dans le fleuve et la rivière et favoriser l'installation de fontaines publiques qui garantiront l'accès à l'eau potable.