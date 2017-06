Jean-Guy Gingras

La Ville de Magog et la Commission scolaire des Sommets ont confirmé la construction d'un aréna à deux glaces sur les terrains de l'école secondaire de la Ruche.Certainses conditions doivent toutefois être respectées avant sa construction, telles que la mise en place d'un organisme à but non lucratif pour assurer la gestion de l'infrastructure et recevoir des subventions représentant au moins 50 pour cent des coûts de réalisation.Le conseiller Jean-Guy Gingras a bon espoir de recevoir l'argent du programme d'infrastructure sportive du Québec