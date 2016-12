Un lien routier entre la Montérégie et le Vermont n'est pas requis

L'ajout d'un nouveau lien routier entre la Montérégie et la frontière américaine du Vermont n'est pas requis selon la croissance anticipée. C'est ce que révèle une étude commandée par le ministère des Transports du Québec.



Celle-ci visait à établir un diagnostic des déplacements et à proposer des orientations pour les différents corridors routiers entre l'autoroute 20 et la frontière du Vermont, particulièrement entre Saint-Hyacinthe et Granby.



Aucun problème majeur à l'échelle régionale n'a été détecté de même qu'aucun enjeu de volume de circulation sur l'axe nord-sud.



À long terme, des interventions pourraient être nécessaires cependant pour prévenir des problèmes de congestion sur la route 139, au nord de l'autoroute 10, et sur la route 112, entre les routes 137 et 139.



Des problèmes liés à l'état de la chaussée ont aussi été relevés pour les routes 137 et 139.