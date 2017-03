Un jeune de La Tuque cité à procès Le palais de justice de La Tuque/Image: Google Street View

Un accident qui a coûté la vie à deux touristes français, en Haute-Mauricie, amène un jeune homme de La Tuque à subir un procès. Jean-Marie Desrosiers est accusé de négligence criminelle causant la mort, négligence criminelle ayant causé des lésions et conduite dangereuse. Toutefois, la juge Micheline Paradis a laissé tomber l'accusation la plus grave, soit d'homicide involontaire.



L'enquête sur remise en liberté, qui a duré 2 jours, a pris fin hier. Cette étape s'est déroulée sous ordonnace de non publication.



Le 7 août 2012, le voyage en moto d'un groupe de 6 Français avait pris fin tragiquement, lorsque la voiture de Desrosiers a dévié de sa voie pour percuter les deux premières motos.



La date du procès n'est pas encore fixée.