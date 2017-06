Un immeuble à logement va disparaître du paysage à Louiseville L'immeuble en question, avant l'incendie/Image: Google Street View

Une saga qui dure depuis 1 an et demi prend fin ces jours-ci, à Louiseville. Un immeuble à logements incendié le 4 janvier 2016 tombe sous le pic des démolisseurs. Dans les premiers jours de 2016, un immeuble de la rue Notre-Dame sud a été lourdement endommagé par le feu. C'est alors qu'a commencé une partie de bras-de-fer entre le propriétaire de l'immeuble et la ville. La ville avait accordé un délai au propriétaire pour qu'il puisse procéder à la démolition, mais celui-ci voulait plutôt rénover la bâtisse, même si la compagnie d'assurance avait déclaré l'immeuble perte totale.



La bataille s'est même rendue en Cour supérieure, où la ville a finalement eu gain de cause.