Un homme saute du toit du Centre d'hébergement Laflèche

Un homme se serait enlevé la vie au Centre Laflèche du secteur Grand-Mère à Shawinigan le 12 août dernier.



Les policiers de la Sûreté du Québec ont reçu un appel peut avant 21 h mentionnant qu'une personne était tombée du toit.



L'enquête de la Sûreté du Québec a conclu qu'il s'agissait d'un acte volontaire.



Le CIUSSS de la Mauricie-Centre a confirmé au FM 106,9 qu'il ne s'agit pas d'un patient ni d'un membre du personnel.



Ce qui est troublant, c'est que selon du personnel du centre d'hébergement à qui nous avons parlé, le toit du la bâtisse semble un lieu de prédilection pour les jeunes qui s'adonnent au parkour, un sport extrême de course à obstacles.



La Sûreté du Québec affirme que la personne n'est pas tombé en faisant du parkour, que son geste était intentionnel.



Pour accéder au toit, il faut d'abord grimper sur une conteneur et se hisser sur une échelle de secours.



Le Centre d'hébergement Laflèche héberge une clinique sans rendez-vous, un centre de prélèvements et de radiologie et un centre d'hébergement pour personnes âgées.