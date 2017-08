Un homme de Grand-Mère comparaitra pour menace de mort envers des policiers Palais de Justice Shawinigan/Cogeco Nouvelles

Un homme de Grand-Mère comparaitra lundi au Palais de justice de Shawinigan pour menace de mort envers des policiers. Éric Michaud, 37 ans, est accusé d'avoir volontairement entravé le travail des policiers en résistant à son arrestation le soir de la St-Jean Baptiste..



Il aurait de plus menacé de tuer ou de blesser les deux policiers.



Michaud a également effreint les conditions de sa probation en troublant l'ordre public et n'observant pas une bonne conduite.



Il risque une condamnation d'un maximum de 5 ans pour les menaces envers les policiers et de 2 ans pour avoir entravé le travail des agents de la paix.



Éric Michaud possède un passé judiciaire s'étalant sur plus de 10 ans. Par Alexis Samson