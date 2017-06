Un homme barricadé pendant plusieurs heures à Gatineau

Un homme a tenu les policiers en haleine pendant quelques heures dans le quartier Pointe-Gatineau en fin d'après-midi et en début de soirée hier. Le tout a débuté peu avant 16 heures au 104 Pointe-Gatineau.



L'homme était en détresse et intoxiqué par l'alcool et la drogue.



Les policiers ont tenté de communiqué avec lui mais il ne possédait pas de téléphone.



Il s'est rendu de lui-même vers 19h30 et sera accusé de tentative de meurtre.