Un Estrien recherché en lien avec un vol de véhicule Gaétan Couture/SQ

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retracer un Estrien de 51 ans. Gaétan Couture est recherché en lien avec un vol de véhicule commis à Eastman le 16 décembre dernier et fait aussi l'objet d'un mandat d'arrestation du Service correctionnel du Canada.



L'individu est visé par une enquête conjointe menée par la Sûreté du Québec, avec le Service de police de Sherbrooke et la Régie de police de Memphrémagog.



Il a d'ailleurs des antécédents en semblable matière.



En 2013, il a notamment été condamné à 5 ans de prison après avoir plaidé coupable à 158 chefs d'accusations reliés à des vols et des introductions par effraction qui pesaient contre lui.



Toute information pouvant permettre de le localiser peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.