Un employeur implore le juge de ne pas envoyer un employé en prison

QUÉBEC - Un employeur de Québec s'est présenté en cour lundi pour demander au juge de ne pas condamner un de ses employés à la prison.



André Kirouac, propriétaire du Club Jouet a témoigné en faveur de Jacques Tremblay, un récidiviste en matière d'alcool au volant âgé de 64 ans qui travaille pour lui depuis une trentaine d'années.



Tremblay a heurté un piéton à Québec en 2011 alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool.



S'adressant à Éric Duhaime et Bernard Drainville au FM93, monsieur Kirouac a indiqué que Tremblay s'est pris en main depuis l'accident et qu'il est allé en cure de désintoxication.



De plus, il a le soutien de ses collègues de travail selon Monsieur Kirouac.



Jacques Tremblay connaitra sa sentence le 26 avril prochain.