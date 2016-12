Un document d'accueil destiné aux réfugiés... sans version arabe

Régis Labeaume

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - L'inceste, la violence conjugale, le consentement sexuel, et les punitions corporelles aux enfants sont au nombre des sujets traités dans un document de la Ville de Québec destiné aux réfugiés et immigrants.

Ces questions sont traitées dans un cahier intitulé «Une ville pour moi», qui sera traduit en anglais et en espagnol.

On peut y lire que l'inceste, la violence conjugale, et l'utilisation d'une force déraisonnable pour corriger un enfant sont interdits. On y explique également la notion de consentement sexuel, et que les femmes peuvent exercer le métier ou la profession de leur choix.

Régis Labeaume a expliqué qu'il était normal d'y retrouver une section abordant ces sujets...

Extrait sonore

Régis Labeaume explique qu'il était normal d'y retrouver une section abordant le consentement sexuel, la violence conjugale, les punitions corporelles aux enfants, et même l'inceste...

Plus de 500 réfugiés syriens accueillis



Depuis le début de l'année, 487 Syriens sont arrivés à Québec, dont près de 200 depuis le 1er décembre dernier. Six autres familles sont attendues d'ici la fin de l'année.



Le maire de Québec a souligné le travail de ceux et celles qui facilitent l'arrivée de ces nouveaux arrivants, mentionnant au passage que d'accueillir des réfugiés est un «privilège», et que de s'assurer qu'ils se sentent à l'aise dans leur communauté d'accueil est «une question d'honneur».

Régis Labeaume a également souligné que le taux de rétention des immigrants, non pas seulement des réfugiés, est de 81%, soit bien au-delà de ce qu'il était.

Il est prévu qu'en 2017 la Ville de Québec accueillera de 450 à 500 réfugiés syriens.