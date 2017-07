Un deuxième gros-lot de plus d'un million pour un Beauceron

QUÉBEC - Il y a des personnes chanceuses, d'autres très chanceuses et, parfois, certaines sont tout à fait hors catégorie.





C'est le cas de Jules Parent, un Beauceron de Saint-Bernard, qui s'est présenté jeudi aux bureaux de Loto-Québec à Québec pour y réclamer un chèque de 1 222 069 $ après avoir remporté le gros lot progressif du jeu Crown of Egypt, sur le site Espacejeux.com de la société d'État.



Or, M. Parent avait déjà remporté en 2008, soit il y a moins de dix ans, un lot de 1 million $ au Loto 6-49.



En entrevue avec La Presse canadienne, M. Parent a indiqué aimer le jeu, sans toutefois être un joueur compulsif, ajoutant qu'il s'agit là d'un de ses passe-temps favoris avec la marche, la pêche et la chasse.



Âgé de 69 ans, M. Parent vit seul et n'a pas d'enfant.



Les seuls plans qu'il a à court terme sont de démolir sa maison, qui a un certain âge, et de reconstruire à neuf. Homme de goûts modestes, il précise cependant qu'il n'a aucune intention de se bâtir un château.



Le sexagénaire, qui fréquente également le casino de Charlevoix sur une base occasionnelle depuis environ deux ans, n'écarte pas l'idée d'un voyage à Las Vegas.