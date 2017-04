Un conducteur fait une sortie de route et aboutit dans la cour du concessionnaire Acura à Sherbrooke

Un automobiliste a fait une sortie de route mercredi soir et a abouti dans la cour du concessionnaire Acura sur le boulevard Bourque.

Le véhicule a pris feu et le conducteur a été blessé légèrement à un bras.



Des dommages ont été causés à des véhicules stationnés chez Acura de même qu'à plusieurs poteaux de sécurité.



Le conducteur a été rencontré par les policiers de Sherbrooke et il semble à première vue que l'alcool et la vitesse ne seraient pas en cause. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de cet accident.