Un cathéter dans de la crème glacée Coaticook

Des résidents de Trois-Rivières ont trouvé un cathéter dans un contenant de crème glacée Coaticook.

La famille Francoeur était rassemblée dimanche pour souligner l'arrivée d'un nouveau-né quand un invité a découvert un bout de seringue au moment du dessert.

À la suite de cette découverte, tous les membres de la famille ont dû se présenter à l’hôpital pour recevoir des traitements préventifs contre le VIH et l’hépatite A, B et C.

Ils devront également passer des tests de dépistage tous les mois pendant six mois.

Du côté de la Laiterie de Coaticook, une enquête est en cours depuis la réception de la plainte.

Pour l'instant, les représentants du fabricant de crème glacée s'explique mal qu'un tel objet ait pu être retrouvé dans un de ses produits.

Des représentants de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments seront dans les locaux de la laiterie aujourd'hui.

Pour leur part, les Trifluviens n'excluent pas la possibilité d'entamer des poursuites judiciaires.