Un camion plonge dans un ravin à Val-des-Monts: le conducteur extirpé après plus d'une heure

Martin Fournel était en entrevue à l'Outaouais Maintenant

Un camion a plongé dans un plan d'eau à la sortie du village de Perkins, sur la route du Carrefour dans la municipalité de Val-des-Monts en début d'après-midi.



La route 366 est maintenant rouverte en alternance, tout juste au nord du village, après avoir été fermée pendant plus d'une heure.



Pour ce qui est du conducteur de la camionnette, il a été prisonnier de son camion pendant plus d'une heure.



Les pompiers doivent descendre dans un ravin d'une vingtaine de pieds pour atteindre le véhicule.



Comme il n'y a pas de détour possible, les gens qui veulent se rendre dans le secteur St-Pierre-de-Wakefield, doivent éviter le boulevard Lorrain et la route du Carrefour.

En audio: le sergent Martin Fournel parle de l'état de la victime.