Un cadre de la prison Talbot obtient gain de cause

La Commission de la fonction publique accueille la demande d'appel d'un cadre du Centre de détention de Sherbrooke qui contestait sa suspension.

Dans un jugement rendu mercredi, la Commission annule sa suspension de dix jours et ordonne au ministère de la Sécurité publique de lui verser le salaire et les autres avantages dont il a été privé, et ce, avec intérêts.



Le ministère lui reprochait d'avoir commis une faute en tenant des propos irrespectueux envers deux agents des services correctionnels.



Les événements étaient survenus en août 2016.



Employé de la prison Talbot depuis 1991, l'individu soutenait que le ministère a manqué d'objectivité dans l'analyse de son dossier puisqu'on lui a imposé deux autres suspensions dans les deux dernières années et que son dossier a été vierge pendant 23 ans.