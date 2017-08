Un apprenti conducteur intercepté à 166km/h dans une zone de 70 à Gatineau

Un apprenti conducteur de Gatineau devra payer cher avant de pouvoir reprendre le volant.

Les policiers l'ont intercepté très tôt jeudi matin alors qu'il circulait à 166 km/h dans une zone de 70 sur le boulevard de La Vérendrye Ouest, à proximité de la rue de Cannes peu avant 3 h 00.

Le jeune homme de 19 ans a refusé de donner son vrai nom, ce qui lui a valu une accusation criminelle de fraude à l'identité.

Lorsqu'il s'est finalement identifié, les agents ont constaté qu'il n'avait qu'un permis d'apprenti conducteur, et qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire.

Par conséquent, deux constats d'infraction lui ont été remis: un pour grand excès de vitesse totalisant plus de 1700 $ et 18 points d'inaptitude et un autre de 311 $ et 4 points pour avoir conduit un véhicule sans être accompagné.

Un autre chef d'accusation s'est ajouté à son dossier pour avoir conduit un véhicule durant une interdiction.

Son véhicule a été saisi pour 30 jours et son permis a été suspendu pour une semaine supplémentaire.