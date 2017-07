Trois-Rivières en blues dévoilait sa programmation c...

Trois-Rivières en blues dévoilait sa programmation complète ce matin Cogeco Nouvelles

En plus de Styx et de Jonny Lang, Mavis Staples, Walter Trout et Danielle Nicole fouleront les planches de l'amphithéâtre Cogeco du 24 au 26 août. La scène de la rue Badeaux au centre-ville accueillera quant à elle une nouveauté le dimanche 27 août, les préliminaires du concours « En route vers Memphis » s'y tiendront.



Le gagnant se produira au Concours International Blues Challenge au Tennessee.



Un des membres organisateurs de l'événement, Daniel Hébert. [En audio]